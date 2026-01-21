Шишков: Готов съм да се включа в проект на Радев

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

На протестите наричаха сегашните управляващи крадци на магистрали поне пред мен. Знаете, последния път, в който бях тук, бях с една ядка от асфалта. Но много по-сериозно и много по-дълбоко е това, което наистина трябва да се промени, да се промени начина, по който функционира държавата. Защото политиката на държавата в последните години се определяше от политици, а не от експерти.

Това каза Иван Шишков.

Аз бях регионален министър в служебен кабинет на Радев извън домовата книга. Тези служебни кабинети бяха на всичките експерти, и сблъсъкът между това, което намерихме като отношение на политиката към държавата към развитието на държавата и към законите на държавата, беше огромен. Това беше големият сблъсък, защото дотогава всички подозирахме. Но, когато тогавашните служебния кабинети, първите два и следващите два, бяхме на работа, защото аз продължавам да твърдя, че ние тогава бяхме на работа, тъй като политиците нямаха възможността да направят редовни кабинети, наистина тогава нещата в държавата лъснаха, допълни той.

Аз съм готов да се включа в проект на Румен Радев. Като съм бил регионален министър, съм работил много добре с много хора. Не само аз и той бяхме съмишленици. Ако искаме нещо да се промени, трябва да се промени начина, по който функционира държавата, категоричен бе по Нова Тв Шишков.

