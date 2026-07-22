Шишков: И БСП със сигурност ще трябва да напусне сградата, в която се помещава

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И БСП ще трябва да напусне сградата, в която се помещава, стана ясно от думите на министъра на регионалното развитие Иван Шишков.

Правителството реши да прехвърли на Националната агенция за приходите сградата на столичната ул. "Врабча" 23, в която е централата на ДПС. Партията на Делян Пеевски има срок от 10 дни да опразни помещенията:

"Една политическа сила, която поне декларираше, че не е в управлението в миналия мандат на редовния кабинет да има може би една от най-големите партийни централи, беше непропорционално. Ще ви отговоря разбира се, и за сградата на БСП. БСП със сигурност ще трябва да напусне сградата, но оттук нататък вече след като я напусне, ще трябва да преценим и да видим как може да бъде използвана тази сграда по-пълноценно, но ако ми задавате въпроса не е във фокуса на "Прогресивна България"", заяви Шишков, цитиран от БНР.

На въпрос дали правителството ще направи преглед за ползването на всички партийни централи, Шишков отговори така:

"Не. Само където се налага".

Редактор "Екип на Петел",

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