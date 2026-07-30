Шишков: Искам да започнем да ремонтираме Северната скоростна тангента

Кадър Нова Нюз

Срещата ни с и.ф. главен прокурор беше изключително важна. От 2021-2023 г. има много сигнали, които са свързани с АМ "Хемус", със Северната скоростна тангента. Целият механизъм, по който са сключвани договори с раздадени аванси, е белязан с нарушения. Не само фирмите носят вина, а и служителите и всички, които са допуснали тези действия, преминаващи границата на закона. Това са важни неща. Ние имаме много ясна стратегия цялото общество да разбере за изчезналия асфалт. Считам, че сме получили разбиране. Беше изключително важна и ползотворна среща. Надявам се скоро обществото да получи тези отговори.

Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в предаването "Денят на живо" по Нова нюз.

Аз искам да започнем да ремонтираме Северната скоростна тангента, нулевия лот на "Хемус", а там бяхме установили, че липсва асфалт. Надявам се да се даде хоризонт на съдебните дела и след това държавата да започне да ремонтира пътищата и да ги поддържа, добави още министър Шишков.

Русе - Бяла много отдавна е отсечката на смъртта. Преди около месец започнахме строителството на 1 лот на тази магистрала. Според мен трябваше да бъде построена преди 10 години, каза още той, като уточни, че това е много важен коридор до "Маказа".

"Тези отсечки би трябвало да бъдат построени до 2030 г. Ако не беше нашето усилие да обновим плановете и процедурите по отчуждаване и плановете за разрешение за строеж - нямаше към днешна дата да говорим за строителство по тази магистрала", посочи още Шишков. По думите му в отсечката Русе - Бяла се обсъжда вариант за поставяне на колчета за ограничаване на изпреварването, пише novini.bg.

Най-важното, което трябва да се направи, е да проектираме максимално бързо всички магистрали. Всичко е процес на проектиране на магистралите, нито една не е забравена, категоричен бе Иван Шишков.

МС одобри увеличение на цените на винетките с 30% от 1 август 2026 г.

Във връзка с поскъпването на винетките и тол таксите, министър Шишков отбеляза, че парите ще отиват за ремонт на пътната мрежа. "Парите, които се дават за поддръжка на пътищата и към днешна дата са недостатъчни. Даже вдигането на цената на винетките те ще бъдат недостатъчни за поддръжка.

Министър Шишков каза още, че утре в АПИ ще бъдат разгледани вариантите как да бъде възстановен пътят Смолян - Пампорово. Той отбеляза, че при всички случаи ще бъде мостово съоражение. И изрази надежда до месец и половина да се влезе да се строи.

Редактор "Екип на Петел",

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