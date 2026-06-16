Шишков: Кметът на Варна е виновен за построяването в "Баба Алино"

Кадър бТВ

Регионалният министър Иван Шишков заяви, че са приключили индексациите на авансите в пътното строителство.

"Когато даваш пари в аванс и не се строи, не се гради бъдеще, краде се от него."

"Държавата няма пари, бюджетът е пробит. Направи се опит да се индексират аванси за 1 млрд. евро - за "Хемус" и пътят към Видин", допълни по бТВ Шишков.

И обеща - тази година няма да има тапи към морето, пише novini.bg.

Шишков коментира и казуса "Баба Алино".

"Тук става въпрос между национална, местна и международна олигархия. Изпрани са един пари чрез националната олигархия с помощта на местната олигархия."

И разкри, че кметът на Варна е виновен за построяването, тъй като е градоначалник от три години.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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