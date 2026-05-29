Шишков: Началникът на кадастъра във Варна трябва да има заповед за уволнение от днес

Снимка: Булфото

Незаконно строителство в мащаби, които не съм си представял, че мога да установя – така министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков коментира случая с незаконното селище в местността Баба Алино край Варна на брифинг в Министерския съвет.

Той добави, че от днес началникът на кадастъра във Варна трябва да има заповед за уволнение.

Министър Шишков посочи, че в средата на 2023 г. от главния архитект на район "Приморски" е издадено "удостоверение за търпимост" на сгради, които не са построени, предава БТА. Той добави, че има допуснато изработване на подробен устройствен план през януари 2025 г., когато кметът твърди, че е имало сигнали вече за незаконно строителство. "Не може да бъде допуснат подробен устройствен план с цел узаконяване на незаконно строителство", обясни закона за устройство на територията Шишков.

Според него изграждането на селището е свързано с документна измама и случаят е безспорно беззаконие. Той определи и като "организирана слепота" строителството на селището. Шишков посочи, че контролът по строителството е отговорност на Община Варна.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!