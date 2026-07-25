Шишков: Поръчката за над 1 млрд. евро за основни ремонти ще бъде прекратена

Стопкадър Ютуб, "Наяве с Mediapool"

Обществената поръчка за основни ремонти на пътища на стойност над 1 милиард евро ще бъде прекратена. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков в подкаста "Наяве с Mediapool", очертавайки новите мащабни планове за инфраструктурно развитие на страната.

Според ангажимента на министъра, до края на управленския мандат на "Прогресивна България", който приключва през пролетта на 2030 година, магистрала "Хемус" трябва да бъде изградена до Велико Търново. Плановете включват още изграждането на участъка от Монтана до Видин, както и завършването на първите 70 километра от магистралата между Русе и Бяла, пише dunavmost.com.

"Казал съм, че ще изнасилим държавния бюджет, защото буквално ще е изнасилване", коментира Иван Шишков, подчертавайки твърдото намерение тези ключови обекти да бъдат завършени.

По думите на регионалния министър в момента се водят изключително трудни преговори между държавата и частните компании. Става въпрос за фирмите, които са получили авансово 35% от средствата за довършването на "Хемус" и пътя до Видин преди повече от пет години. Докато бизнесът настоява за финансова индексация, държавата изисква първо да види реално свършена работа.

"Вие сега ще отстъпите, но след това ще имате бъдеще. Обаче в това бъдеще, аз не знам кой от тях какво вижда. Защото едни виждат, че ще имат работа, но други виждат, че няма да има далавера", е заявил министърът пред представителите на строителните фирми.

В допълнение на текущите проекти, предстои да бъдат проектирани нови 800 километра магистрали. Те ще бъдат отдадени за изграждане чрез механизма на публично-частното партньорство. Според архитект Шишков това е ключов момент, тъй като привличането на частен капитал в икономиката елиминира необходимостта държавата да следи за злоупотреби, защото никой не краде от собствените си средства.Така, според регионалния министър, България най-накрая "ще има много по-качествени и по-бързо построени магистрали".

Редактор "Екип на Петел",

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