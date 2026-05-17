Шишков: Потопът на „Хемус“ е резултат от изключително лошо техническо решение

Кадри bTV, Фейсбук, Н. Попов

Потопената отсечка от автомагистрала „Хемус“ след проливния дъжд е резултат от „изключително лошо техническо решение“ и може да е опасна за живота на хората. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков за bTV.

По думите му проблемният участък е част от първия лот на магистралата, започнат през 2018 г. и завършен в края на 2025 г.

„Това, което виждаме, е абсолютното безхаберие и отношението към нормата, към строителството, към проектите“, каза Шишков.

Според него причините за наводнението може да са две - или проектът е бил сгрешен, или строителят е допуснал отклонение от проекта.

„Ако проектът е бил такъв - виновни са проектантът и надзорът. Ако строителят се е отклонил от проекта - виновни са и строителят, и надзорът“, обясни министърът.

Той подчерта, че ще бъдат търсени санкции за виновните, а проверките продължават.

Шишков коментира и методиката за индексация на строителните договори, приета в края на 2025 г. Според него тя е позволявала да се индексират дори вече изплатени аванси към строителни фирми.

„Това е начин да бъдат източени нашите пари по един завоалиран законов път“, заяви министърът.

По думите му правителството вече подготвя промени в методиката и няма да допуска плащания по сегашните правила.

Регионалният министър отправи критики и към част от фирмите в пътния сектор.

„Не можем във всяко строителство да влагаме единствено и само интереса на пътния сектор“, каза той и припомни и скандалите около магистрала „Хемус“, включително раздадените аванси и съмненията за корупция през последните години.

Според него държавата трябва да промени начина, по който се възлагат и контролират инфраструктурните проекти.

„Това, което искаме, е да започнем да строим по друг начин - прозрачно, честно и законно“, заяви министърът.

