Шишков: Продължението на Дюлинския проход ще бъде завършен в края на годината

кадър: МРРБ

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков инспектира готовността за започване на основен ремонт на пътя от Бургас до Дюлинския проход.

"Продължението на Дюлинския проход, който измъчи всички в региона, той ще бъде завършен в края на годината. Там също имаше преодобряване на проекти. Всичко това се случи. Виждате, че за два месеца може да се случи всичко и да се даде фронт и да започне възстановяване на тази инфраструктура в България, която е в ужасно състояние, защото тези пътища тук са в ужасно състояние и недоволството на хората е съвсем логично.", каза при инспекцията регионалният министър, предаде БНТ.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!