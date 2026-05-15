Шишков: Проектът за модернизацията на пътя Видин – Ботевград ще бъде приоритетно заложен в бюджета

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви по време на парламентарния контрол, че проектът за модернизацията на пътя Видин – Ботевград ще бъде приоритетно заложен във финансовата рамка на държавния бюджет за текущата и следващите години.

„Ние не само ще осигурим пари за пътя и не само разбираме отговорността, че този път трябва да бъде завършен, но ще припомня от трибуната на Народното събрание, че все още има участъци, в които няма проекти“, каза министърът в отговор на въпрос от Любен Иванов, народен представител от парламентарната група на "Демократична България" за осигуряване на финансиране и спазване на сроковете за модернизацията на пътя. „Това беше част от онази политика, за която аз и като служебен регионален министър съм възроптавал дълбоко и съм бил възмутен от това, което се е случвало“, допълни Шишков.

„Модернизацията на път I-1 Видин – Ботевград е национален приоритет и като такъв ще получи съответния приоритет при разработването на финансовата рамка на държавния бюджет не само в тази настояща година, а и занапред“, увери министърът народните представители.

Министър Шишков изтъкна критичната нужда от пътя и посочи, че той е трябвало да бъде готов още преди 10 години. Той подчерта, че в сегашното си състояние пътят „носи смърт“, вместо да подпомага бизнеса в региона.

Регионалният министър напомни, че първоначалната прогнозна стойност за обекта е 995 823 288 евро, като допълни, че до момента по проекта са платени общо 595 846 935 евро, предава БТА. От тези средства за извършени строително-монтажни работи са разплатени 37 981 400 евро. Актуалният прогнозен срок за завършване на обекта е юни 2029 г., каза още министър Шишков.

Той изтъкна, че е констатирано, че все още съществуват участъци, за които няма изготвени проекти, което изисква време за „допроектиране“ преди началото на строежа. Шишков отправи критика към досегашната политика на „безхаберно харчене на пари“ и липсата на прозрачност за състоянието на инфраструктурата.

Министърът каза, че предстои изготвянето на анализ на причините за забавянето и създаването на стриктен график за бъдещото строителство.

За пътния участък Враца – Монтана той коментира, че е в „ужасно състояние“ и посочи, че е планирано започването на ремонт на отсечката до края на текущата или следващата седмица. Шишков съобщи още, че вече се водят разговори с транспортни фирми за осигуряване на обходни маршрути по време на ремонтните дейности.

