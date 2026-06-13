Шишков: Разкрихме опит да ощетят дължавата с 1 милиард лева

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Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков заяви в ефира на БНТ, че основната разлика между служебното управление и настоящия кабинет е възможността да се планират и реализират политики в по-дългосрочен хоризонт.

„Винаги е отговорно и винаги има трудности, но има и ентусиазъм, че можеш да направиш нещо за държавата. Разликата сега е, че разполагаме с парламентарно мнозинство, което може да влияе върху законодателството и развитието на секторите. Имаме възможност да планираме следващите четири години и да изпълним тези планове. Особено в пътния сектор и при липсващата инфраструктура е необходим хоризонт и време“, подчерта министърът.

По думите му само за първия месец от управлението са излезли наяве редица сериозни проблеми, сред които опити за индексация на договори за близо 1 млрд. лева, казусът с незаконното строителство край Варна и нови данни около изграждането на автомагистрала „Хемус“.

„Излезе тоталният скандал с опита за индексации. Това беше опит да бъдат индексирани почти 1 млрд. лева в ущърб на държавата. След това дойдоха случаите във Варна, а пореден лот от „Хемус“ беше предаден на прокуратурата. Започнаха да излизат буквално чудовищни неща“, заяви Шишков, пише novini.bg.

Министърът коментира и недоволството на туристическия бранш от ремонтите по основните пътни артерии в разгара на летния сезон.

По думите му ремонтните дейности са били неотложни и не са търпели отлагане.

„До две седмици ремонтите ще приключат. Нямаше как да оставим тези отсечки в състоянието, в което бяха. Започнахме ремонтите с ясното съзнание, че ще създадем временни неудобства, но във време, в което те могат да бъдат понесени. До края на месеца дейностите ще бъдат завършени“, увери той.

Шишков подчерта, че през юли и август не се очакват сериозни затруднения за туристите.

„Миналата година ремонтите се проточиха до средата на юли. Сега ще приключат преди края на месеца. Пожелавам успешен сезон на нашето Черноморие. Няма да попречим на туризма, напротив – ще помогнем, защото магистралите ще бъдат в по-добро състояние“, каза министърът.

Според Шишков страната продължава да изостава сериозно с изграждането на инфраструктура по оста Север – Юг.

„България няма завършени магистрали по направлението Север – Юг. Едната е автомагистрала „Черно море“, другата е трасето Русе – Маказа. Изостанахме толкова много, че нашите съседи започнаха да проявяват интерес към тези проекти, защото и те са важни за регионалната свързаност“, отбеляза той.

Министърът допусна възможността част от бъдещите магистрални проекти да бъдат реализирани чрез концесии.

„Държавата няма ресурс сама да изгради всички тези магистрали. Тя може да подготви проектите и процедурите, а след това строителството да бъде реализирано чрез концесионен модел. Това би позволило по-бързо и по-качествено изпълнение без допълнителна тежест върху бюджета“, каза Шишков.

Регионалният министър отправи остри критики към начина, по който е реализирано строителството на автомагистрала „Хемус“.

„През 2021 г. установихме незаконно строителство по четвърти лот на магистралата. Всичко, което е изградено без разрешение за строеж, е незаконно. Има съоръжения, които са изпълнени частично без необходимите документи“, посочи той.

По думите му след издаването на строителните разрешения са били извършени плащания за около 13 млн. евро, а през 2021 г. самите изпълнители са декларирали, че не са строители на обекта.

„Магистрала „Хемус“ се превърна в символ на огромните съмнения за корупция в България. Раздадени бяха огромни аванси без готови проекти, а и днес за голяма част от трасетата липсва завършена проектна документация“, заяви министърът.

По повод незаконното строителство край Варна Шишков заяви, че случаят е резултат от дългогодишно бездействие на институциите.

„За да стигнем до въпроса за човешките съдби, държавата е трябвало години наред да не функционира правилно. Издавани са удостоверения за търпимост на сгради, за които се твърди, че са построени през 2001 г., а част от имотите тогава дори не са били собственост на съответната фирма“, каза той.

Според него отговорност носят множество институции и длъжностни лица.

„Всеки има вина и всеки носи своята отговорност. Някой е създал този сценарий и той е продукт на завладяната държава, от която постепенно започваме да излизаме“, посочи министърът.

Шишков коментира и проблемите във ВиК сектора, като подчерта, че основният проблем не е липсата на вода, а загубите по водопреносната мрежа.

„Язовирите може да са пълни, но ако губим между 70 и 80% от водата по мрежата, няма язовир, който да компенсира тези загуби. Основният проблем е остарялата инфраструктура“, каза той.

Министърът призна, че подмяната на мрежата ще изисква инвестиции за милиарди левове, но подчерта, че правителството вече работи по анализ и дългосрочен план за решаване на проблема.

„Сметката със сигурност ще бъде огромна, но най-важното е, че вече имаме хоризонт и възможност да подредим проблеми, които са били пренебрегвани с десетилетия“, заключи Шишков.

Редактор "Екип на Петел",

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