Шишков: Спираме всякакви плащания за строителство по старата методика

кадър: Нова тв

МРРБ ще спре всякакви плащания за строителство по старата методика. Това обяви регионалният министър Иван Шишков в предаването „Здравей, България”.

Той обясни, че на 15 декември 2025 г. тогавашното правителство е взело решение за нова методика за индексация в строителния сектор заради инфлацията. „В един момент обаче се появява индексация на авансите. И онези пари, раздавани за „Хемус”, сега се бяха приготвили да ги индексират. Сумата беше около 1 милиард лева. Но това е само за „Хемус”. Имаме по същия начин аванс за пътя от Монтана към Видин. Там ситуацията е сходна. Отново няма път”, коментира Шишков.

Така по думите му МРРБ няма да даде парите, които е трябвало да бъдат дадени сега. „Спряхме ги и спираме всякакви плащания по тази методика. Когато даваш аванс и нямаш готовност да започнеш да строиш, е едно. Когато даваш аванс и имаш възможност да започнеш да строиш на другия ден - е съвсем различно”, коментира Шишков.

Той е наредил проверка на мястото на магистрала „Хемус”, където беше заснето наводнение. Видеото беше пуснато от бащата на загиналата при катастрофа 12-годишна Сияна - Николай Попов.

Участъкът е пуснат в експлоатация в края на миналата година. „Това не е лошо техническо решение, а незаконосъобразно. Тази канавка не ѝ е мястото там. Не знам дали проектът е сгрешен, или имаме грешка в изпълнението, но не може по този начин”, каза Шишков. Мястото ще бъде коригирано, защото в момента е опасно.

Шишков обясни, че за 4 години са били предвидени около 4 млрд. лева за поддръжка на пътната мрежа. „В момента са похарчени почти всички пари. В рамките на 2 години”, каза Шишков. Обясни още, че има дисбаланс – голяма част от тези пари са дадени в определени райони. Анализът сочи, че най-лошите пътища са в Северозападна България, именно там били дадени и най-малко пари.

