Шишков: Това, че уволних само шефа на Кадастъра, не значи, че няма да уволня и шефа на ВиК

01.06.2026 / 12:19 3

Регионалният министър Иван Шишков категорично заяви по Нова тв, че в случая с комплекса на Баба Алино се касае за измама, която преминава границите на корупционната практика, и настоя настоящият кмет на града Благомир Коцев да предприеме действия за премахването на незаконните къщи.

„Във Варна повиках председателят на местното ВиК. Не му се е разминало. Това, че уволних само шефа на Кадастъра, не означава, че няма да уволним и шефа на ВиК”, каза регионалният министър.

Наличието на канализация в комплекса, обяснена от Кадастъра с наличие на стара водопроводна тръба, е корупция, категоричен е Иван Шишков. „Това минава границите на корупционната практика”, допълни той.

Кметът на Варна трябва да премахне незаконните къщи, а измамените собственици на жилища могат да съдят администрацията, каза още министърът.

Коментари
kjk (преди 22 минути)
Ако се отърве само с уволнение ще го смятаме за щасливец,затвор си трябва за да има смисъл от наказанието!!!
уйчо (преди 27 минути)
Е, и корупционната практика си има граници, ама тея се насраха💰 И не само шефовете, там всички са не за уволнение, ами за трепане. И да видим кой кога и как ще срине тези постройки, много ми е интересно.
2134 (преди 44 минути)
„Това минава границите на корупционната практика”  Я пак ? 

