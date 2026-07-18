Шишков: В Службата по кадастър във Варна очевидно има сериозни проблеми

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В Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) във Варна очевидно има сериозни проблеми, които са в полза на тези, които искат да правят закононарушения. Това посочи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на вчерашния парламентарен контрол в Народното събрание.

Думите на Шишков дойдоха в отговор на въпрос на Коста Стоянов от „Възраждане“ относно нанесен обект в кадастралната карта, представляващ сграда на 7 етажа без издадени строителни книжа в местността „Баба Алино“ край Варна. По думите на народния представител това е най-голямата сграда от т.нар. „незаконен град“, предаде БТА.

Шишков посочи, че нанасянето на сградата в кадастъра е извършено в нарушение, без да са изискани необходимите по закон документи. По думите му за неизпълнение на задълженията на служителя на СГКК във Варна, вписал обекта, ще бъде изискано от Агенцията по геодезия, картография и кадастър да предприемат действия по заличаване на правоспособното лице в съответния регистър след установяване на нарушенията.

Той посочи, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще изиска безусловно спазване на законовите изисквания по поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Шишков заяви, че е недопустимо чрез действията или бездействията на длъжности или правоспособни лица да се допуска вписване на данни в нарушение на закона. "Очевидно в службата по кадастър във Варна има сериозни проблеми, които обслужват не гражданите на България, а обслужват тези, които искат да правят закононарушения“, каза той.

Шишков посочи че е възложил на Агенцията по картография да бъде предоставен анализ относно възможностите за промяна на наредбите, свързани с вписване на обекти в кадастъра.

Той заяви, че случаят с кадастъра във Варна е потресъл не само българските граждани, но и специалистите, работещи в тази област. „Очевидно е, че има тотален дисбаланс изобщо върху смисъла и духа на закона и как се прилага специално в Агенцията по кадастъра във Варна“, каза той, добавяйки, че коригирането на наредбата по начин, който да не допуска повече подобни закононарушения, се приема като предизвикателство от него като част от тесните специалисти в областта.

Редактор "Екип на Петел",

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