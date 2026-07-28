Шишков: Внасяме изменения в Закона за горите, за да решим проблема на всички курорти

Кадър БНТ

Ще бъде взето решение на партийното ръководство, ще бъде обявено и всички ще разберем. Съвсем скоро всички ще разберете. Това каза по БНТ министърът на регионалното развитие Иван Шишков във връзка с кандидата на "Прогресивна България" за президент и ще подкрепят ли Илияна Йотова, която обяви кандидатурата си в петък.

Относно катастрофите на АМ "Тракия" с жертви, сред които и деца, Шишков поясни, че проверките продължават. "След двата тежки инцидента и МВР и прокуратурата правят разследвания", каза още той.

Имаме наредба за мантинели, приета 2024 г, съгласно нея в 10-годишен срок трябва да бъдат подменени мантинелите. От подмяната на мантинелите са минали две години, но те трябва да бъдат подменени с мантинели по-висок клас, които задържат. Няма стопроцентово решение, при положение, че тировете навлизат в лентата за насрещно движение при почти прав ъгъл. Тук има и други фактори освен устойчивостта на мантинелите, добави още регионалният министър.

Той обяви, че в момента се прави комисия от експерти, която да прецени има ли необходимост да се направят промени в тази наредба. "От подобни случаи се излиза с професионални решения, а не с политически декларации", категоричен бе министърът.

Министър Шишков коментира и вчерашния инцидент на "Цариградско шосе" в столицата. "Първият удар е бил в бетоновото заграждение преди минаването през мантинелата. Това е отрицателният ефект от бетоновите заграждения при определени ситуации. От друга страна, те задържаха автобуса и си представете какво щеше да стане, ако ги нямаше. Затова казвам – бетонните съоръжения се поставят на мостове и на места, където не трябва превозното средство да падне. Нека експертите анализират кога трябва да има мантинели и кога бетонни системи. В Европа се използват и двата вида обезопасяване, но със сигурност има ясни принципи, а не лобита", посочи той, пише novini.bg.

Относно спряното строителство на нов лифт на Мальовица, Шишков заяви: "15 години назад Законът за горите и Законът за туризма не даваше никаква възможност да бъдат подменяни лифтовете. Ситуацията на Витоша е това, което ни избожда очите за това какви са ни законите. До 2-3 седмици ПБ ще бъдем готови с изменения на текстовете в Закона за горите и съответно в Закона за туризма, така че всички ски курорти да могат законно да модернизират съоръженията си. Няма да променим един текст от Закона, за да решим един проблем. Ние ще променим Закона в дълбочина, така че да решим проблема на всички ски курорти".

Той определи като "поредната лъжа на опозицията" твърдението, че правителството се отказва от Националната детска болница. "Три години те не можаха да направят проект и да започнат строителството. Ние първо ще направим проект и тогава в бюджета ще се появят големите пари за детската болница. Не можем да кажем колко ще струва нещо без да има проект", посочи Иван Шишков.

Редактор "Екип на Петел",

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