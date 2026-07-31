Шишков: Втори мост над Варненското езеро е предвиден като част от проекта за АМ „Черно море“

Снимка: Община Варна

Изграждането на втори мост над Варненското езеро е предвидено като част от проекта за автомагистрала „Черно море“, а не като самостоятелен инфраструктурен обект. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в отговор на въпрос на народния представител Евгени Дянков от парламентарната група на ГЕРБ-СДС относно финансирането на проекта.

Министърът обясни, че при разработването на разширения идеен проект за автомагистрала „Черно море“ и в двата разглеждани варианта на трасето е заложено изграждането на мостово съоръжение над Варненското езеро, предава БТА. В инвестиционната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“ не е предвидено проектиране на втори мост като самостоятелен инфраструктурен обект.

По думите му автомагистрала „Черно море“ е сред приоритетите в националните стратегически документи за развитие и ще осигури връзката между Варна и Бургас като част от трансевропейската транспортна мрежа. Предстои изграждането на около 94 км магистрално трасе, част от което е и новото мостово съоръжение над Варненското езеро.

Министърът посочи, че в момента се разработват два основни варианта на трасето, като и двата предвиждат изграждането на мостово съоръжение с дължина около 550 линейни метра. В рамките на екологичната процедура са предложени и две алтернативни трасета, при които дължината на моста се намалява съответно до около 320 и 270 метра, с цел да се ограничи въздействието върху околната среда.

Независимо кой вариант бъде избран, всички разглеждани решения включват изграждането на второ мостово съоръжение над Варненското езеро, подчерта министърът. Той добави, че бъдещият мост ще бъде разположен извън границите на Варна, за разлика от съществуващия Аспарухов мост.

В заключение министърът заяви, че големите инфраструктурни проекти ще се реализират въз основа на цялостно проектиране, а не чрез изграждане на отделни участъци. По думите му автомагистрала „Черно море“ е сред приоритетните проекти на правителството, а липсата на готови проекти за ключови инфраструктурни обекти е едно от най-сериозните предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени.

Редактор "Екип на Петел",

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