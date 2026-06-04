Шишков сезира прокуратурата за многомилионни нарушения при кабинета "Желязков"

Кадър бТВ

"Чудото", на което станахме свидетели, е толкова голямо, че няма как да бъде забравено. Не знаем как ще реагира местната власт оттук нататък. Ще следим този процес, ангажиментите са на кмета на Община Варна. В този процес има една доста сериозна организация - всички са мълчали достатъчно дълго време, за да се случи това.

Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков във връзка с т.нар. незаконен град край Варна "Баба Алино".

За мен това е безумие. Това означава, че всичките тези организатори са вярвали, че никой няма да промени начина, по който се управлява държавата. Поне така изглежда на първо четене – че си сигурен, че никой няма да отвори папката, защото когато тя се отвори, закононарушенията, извършени и през 2023-та, и през 2024-та, и през 2025 г., се виждат ясно Дали е някакъв тип сглобка, дали има приемственост във всичко това, дали сегашната власт не е искала да се конфронтира с предишната, не знаем, но резултатите са очевидни, заяви Шишков.

През 2023 година е дадено началото на целия този процес и от този момент досега всички замесени са виновни. Става въпрос за една огромна организация на самозабравили се чиновници, които не работя в полза на обществото. Това е една организирана слепота, някой е организирал всичките институции. Тук политическият чадър е извън кмета, защото е очевидно, че не става въпрос за една политическа сила. Надявам се, че е дошло времето всички тези проблеми да започнат да се разплитат. Надявам се и на активната помощ от МВР. Не съм се отказал да питам докъде е стигнала работата по всеки сигнал за нарушения, добави той.

Регионалният министър заяви, че шефката на кадастъра във Варна е отстранена от работа и е предадена на прокуратурата.

Ако тя не беше оформила документите, нямаше да могат да станат сделките. Извършва се измама – инвеститорът продава едни имоти, които нямат строителни разрешителни, все едно, че имат, посочи Иван Шишков.

Той съобщи, че днес е изпратил още два сигнала в прокуратурата.

Единият сигнал е във връзка с лот 4 на магистрала "Хемус". Замесени са бившият регионален Иван Иванов, тогавашното ръководство на Агенция "Пътна инфраструктура" и "Автомагистрали". При четвъртия лот на магистрала "Хемус" имаше незаконно строителство. Министърът издава разрешение за строеж все едно няма никакво незаконно строителство. След като се издава разрешението за строеж, "Автомагистрали" и АПИ заплащат на същите тези хора, които са декларирали, че не са го построили. Изпратил съм и друг сигнал - 127 млн. евро, за които се борим да спасим по европейските програми, правителството на "Желязков" е направило така, че да се манипулират обществени поръчки, които са спрени от Европейската комисия заради законови нарушения. По случая е дадена на прокурор тогавашният зам.-министър Юра Витанова, уточни регионалният министър.

Беше направен вътрешен одит, констатираните от Европейската комисия закононарушения са факт. Ние се борим за всяко евро в бюджета, а губим милиони евро, защото едни политици не ги интересува дали ще загубим пари, а ги интересува "нашата" фирма да вземе обществена поръчка Това е недопустимо. Колкото повече са законовите нарушения в България, толкова по-бедни ставаме. Ние трябва да се борим не само с държавния бюджет, а и с причините, довели ни дотук. Причините са една самозабравила се политическа върхушка. Кабинетът "Желязков" очевидно е дошъл на власт с цел да надгради кражбите, затова и бюджетът не издържа. Не съм финансист, но то е очевидно, подчерта Иван Шишков, пише nova.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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