Шишков за АМ "Хемус": Някой не си върши работата по начина, по който цялото общество разчита

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Преди дни министър Шишков сезира и. ф. главен прокурор за раздадените аванси за изграждането на АМ "Хемус" и включително за незаконното строителство на 4-ти лот, изпълнението на Северната скоростна тангента на София, Софийския околовръстен път, участъците 2 и 3 от АМ "Тракия“. "Това са забравените преписки на очевидния грабеж", заяви министърът на регионалното развитие и инфраструктурата арх. Иван Шишков в предаването "Метроном" по Радио Фокус с водещ Цоня Събчева.

"Тези преписки са от периода от 2021–2023 г. и бяха плод на усилията на служебни кабинети, в които аз съм участвал, като заместник-министър и министър в правителства, назначавани тогава от президента Румен Радев. Ако си спомняте, през 2021 г. първият шок за държавата беше, че се оказва, че са разплатени над 1 млрд. лева, тогава, за магистрала "Хемус", за която нямаше проектна документация", заяви гостът. Шишков припомни и развитието на случая с чували за 5-ти лот на магистрала "Хемус".

"Тогава започна разследването и за незаконното строителство на 4-ти лот на АМ "Хемус", защото още повече беше установено, че освен, че нямаше проектна документация, се беше оказало, че има извършено незаконно строителство. Аз като заместник-министър бях дал абсолютно пълната документация със съответните документи, създадени от Дирекция "Национален строителен контрол". След това нямаше никакво интензивно развитие по нещата", добави още министър Шишков.

"Тази тема продължихме да развиваме и през 2022-2023 г. и, успоредно с развитието на пътната инфраструктура, продължихме да търсим и причините за състоянието на пътища в България и липсата на пари. Тогава се установиха още по-драстични нарушения. Това вече бяха проверките с взимането на ядките, както казахте, втори, третия лот на магистрала "Хемус". Когато взехме ядките, това бяха първите строителства, извършени през 2016-2017 година в очевидно един задаващ периода, в който асфалта е става все по-тънък и какво се установи тогава – между 12 и 17% от асфалта липсваше", припомни министърът.

"Това са очевидни неща си, затова казах, че тези кражби са и най-очевидните, защото може да ги измериш. Липсата на асфалт се измерваше с линийка. След това обаче задълбочихме в нашите проверки, направихме магистрала "Хемус" частта, която е веднага след София, направихме поредната проверка и там се оказва, че между 20 и 25% от асфалта липсват", допълни той.

"Когато стигнахме до северната скоростна тангента, в един момент се оказва, че в северната скорост от тангента липсваше вече 33% от асфалта. За всички тези неща аз лично, като регионален министър в рамките на служебния кабинет, с министър-председателя Гълъб Донев уведомихме с много дълъг сигнал Прокуратурата. Това се случва март 2023 г. Всички от този момент нататък, очаквахме и следяхме със затаен дъх какво ще се случи. Както виждате, три години по-късно, никой от нас не получи отговор. Цялото общество очакваше да разбере какво ще се случи. Това са безплодни неща, каквото и както и да говорят тези, които допуснаха тази кражба", заяви регионалният министър.

"Затова си позволих да отида и да помоля главният прокурор да се поинтересува, най-малкото, за какво служат тези преписки. Още повече, че тези пътища се нуждаят от ремонт. Тук става въпрос вече за това, че някой не си върши работата по начина, по който цялото общество разчита. Щетите започнаха да стават много сериозни и затова си мисля, че бяхме почти задължени да се помолим на прокуратурата да погледне към тези преписки", добави още той.

Редактор "Екип на Петел",

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