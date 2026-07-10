Шишков за катастрофата с камион на "Тракия": На снимките от ТОЛ камерите не се вижда шофьор

Булфото/МРРБ

На снимките от ТОЛ камерите не се вижда шофьор, очевидно има някаква манипулация, каза министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков на мястото на катастрофата с камион на АМ „Тракия“, при която загина един човек, а двама бяха ранени.

Ще проверим отново мантинелите. Това, което се случва с тировете, начинът, по който се движат по пътищата е много обезпокоителен. В рамките на няколко седмици се случиха няколко много странни катастрофи с тирове. Те навлизат в нетипичен ъгъл и минават през мантинелите, коментира министърът. Според него това е проблемът, защото никой не очаква камионите да влизат под такъв ъгъл. Проблемът не е в мантинелите, а в отношението на шофьорите на камионите. Шофьорите се държат неадекватно по пътищата, заяви Шишков, цитиран от БТА.

По неговите думи, всички министерства работят много активно, за да може контролът да бъде единен. ТОЛ има една информация, а КАТ – друга. Можем да контактуваме помежду си, но трябва да го правим в реално време, каза още Шишков.

Тирът се е движил с минимално превишена скорост. На една от камерите е минал с 97 км/час. Но огромният проблем дори не е в скоростта, а в манталитета, отново каза Шишков. По неговите думи, този камион последните седмици се е движил празен на кратки курсове.

Заради този случай ще направим много сериозен анализ с МВР и Агенция „Митници“, за да видим защо този тир се е движил по такива къси трасета и дали е превозвал нещо, посочи той.

Шишков увери, че всички мантинели, които не отговарят на стандартите, ще бъдат подменени, но, по неговите думи, дори те не биха спрели камиони, които влизат под такъв ъгъл. Първо обаче трябва да спрем шофьорите, които карат по този безобразен начин. Това показва, че обществото ни е изключително болно, коментира Шишков.

Борбата е в две посоки. Да, държавата ще стане все по-взискателна и ще засилим мерките, но какво може да спре хората, заяви министърът. Шишков коментира, че най-вероятно има проблем в сектора – дефицит на кадри, и по тази причина шофьорите заспиват.

Той каза, че има два начина да се промени манталитетът на шофьорите – единият е с личния пример. Когато властта започне да спазва законите, тогава и самото общество ще може да се дисциплинира. Другият вариант са по-драконовски мерки, посочи той и добави, че контролът наистина ще бъде завишен.

Редактор "Екип на Петел",

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