Шишковата градинка стана джунгла

20.08.2025 / 19:51 1

Кадър Забелязано във Варна, А. Христов

В потресаващ вид е Шишковата градинка във Варна.

Гражданин пусна кадри и написа:

Шишкова Градинка. Топ центъра на града. Стил и изящество във всеки детайл😍😍

Коментарите не закъсняха:

Пълно безобразие и безхаберие!

Наблизо живея.Помня каква градинка беше в онова " лошото" време!

А надолу по Колони , всички сгради са изрисувани с графити, все едно сме в някое гето , а не в топ центъра на Варна.

 

 

1
0
уйчо (преди 30 минути)
Рейтинг: 115753 | Одобрение: 5543
Дъртите пияници нещо изчезнаха, нощем само дечурлига купонясват, денонощният гърми по шевовете.

