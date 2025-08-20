Шишковата градинка стана джунгла

Кадър Забелязано във Варна, А. Христов

В потресаващ вид е Шишковата градинка във Варна.

Гражданин пусна кадри и написа:

Шишкова Градинка. Топ центъра на града. Стил и изящество във всеки детайл

Коментарите не закъсняха:

Пълно безобразие и безхаберие!

Наблизо живея.Помня каква градинка беше в онова " лошото" време!

А надолу по Колони , всички сгради са изрисувани с графити, все едно сме в някое гето , а не в топ центъра на Варна.

