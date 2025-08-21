Шкендия и Лудогорец играят при 1:1 за Лига Европа

кадър: Диема спорт

Шкендия и Лудогорец играят при 1:1 в първи плейофен мач от турнира Лига Европа. Дерой Дуарте откри резултата в 17-ата минута, а в 36-ата Латифи изравни.

Сред 11-те на българския шампион има много промени спрямо тези, които стартираха при поражението с 0:3 от Ференцварош преди седмица, припомня Спортал.

На вратата Падт замени Бонман. В отбрана централните защитници Вердон и Куртулуш отстъпиха местата си на Нахмиас и Алмейда. Нареси и Станич са предпочетени в средата на терена за сметка на Калоч и Чочев. Голямата липса в атака е на Видал, а на негово място стартира Шуиар.

Двубят започна равностойно, но в 8-ата минута Лудогорец сбърка при изнасяне на топката и за малко не получи гол. Латифи излезе леко под ъгъл сам срещу Падт и стреля, а стражът на "орлите4 улови.

Пет минути по-късно Дуарте отправи силен, но доста неточен шут от двайсетина метра. Четвърт час след началото Шкендия организира опасна атака отдясно. Тя завърши с прострелно центриране към Латифи, който засече на шпагат, но в аут.

Така Лудогорец изчака своя момент и в 17-ата минута откри резултата. Шуиар комбинира със Станич, а сърбинът изведе Дуарте в наказателното поле на съперника. Халфът си пое добре топката и с точен шут по земя с десния крак не остави шанс на Гайе.

Само 120 секунди по-късно разградчани като по чудо не удвоиха. Маркус центрира отдясно към задната греда, където непокритият Шуиар не уцели вратата от 5-6 метра след удар с глава.

В 28-ата минута Станич получи отлично подаване, но не успя да овладее топката. Ако го бе сторил, щеше да излезе очи в очи с бившия страж на Локо (София).

Лудогорец продължи да владее инициативата, но и да се пропуква в отбрана. При атака на Шкендия "орлите" извършиха нарушение на около тридесетина метра почти фронтално срещу вратата. Латифи отправи удар над стената, който се оплете в мрежата на Падт.

В 45-ата минута Маркус пропусна отлична възможност да изведе българския тим отново напред, но не уцели вратата с удар от 7-8 метра.

ШКЕНДИЯ - ЛУДОГОРЕЦ 1:1



0:1 Дерой Дуарте 17

1:1 Латифи 36

ШКЕНДИЯ: 24. Гайе, 2. Трумчи, 15. Фетаи, 5. Каке, 11. Вебстер, 4. Рамадани, 6. Алхасан, 29. Тамба, 17. Зейнуали, 77. Латифи, 7. Ибраими

ЛУДОГОРЕЦ: 1. Падт, 17. Сон, 55. Нахмиас, 4. Алмейда, 3. Недялков, 30. Нареси, 23. Дуарте, 14. Станич, 77. Маркус, 29. Биле, 8. Шуиар

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!