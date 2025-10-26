Шквалова линия пресича България на 27 октомври

Кадър Метео Балканс

Екипът на Meteo Balkans издаде карта с предупреждения за лошо време, които са валидни за 27 октомври 2025г.

/ НИВО 1/

Издаваме този код за проливни или “обложни” валежи. Валежите на изолирани места над посочените райони ще са значителни по количества. Очакваните валежи могат да достигнат до 25-40 л./кв.м.

През нощта над почти цялата страна ще е предимно облачно, а валежи от дъжд се очакват в Западна и Централна България, като по-значителни по количества ще са валежите в Югозападна България. След полунощ в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина ще се образуват мъгли или ниска облачност.

В по-голямата част от страната вятърът ще е предимно слаб. Малко по-силен в източните райони, където ще е от югозапад. Минималните температури ще бъдат между 5° и 11°С.

През деня в понеделник - 27.10.2025 г.

През деня над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. Валежи от дъжд се очакват в Югозападна и Централна България, а към края на деня и над източните райони. Значителни по-количества ще са валежите над в следобедните часове в Югоизточна България. До края на деня от северозападна, над крайните северозападните райони дъждът ще спира, облачността ще се разкъсва. Тогава вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъде, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина и временно силен.Максималните температури ще са между 12°С и 17°С.

Времето в София

През нощта се очакват и значителни по количества валежи от дъжд, ще духа слаб югозападен източен вятър. Очакваните минимални температури, ще са между 10-12°С. През деня ще е предимно облачно с валежи от дъжд. След обяд, валежите ще спират. Очакват се между 30-40л/кв.м до края на денонощието!

Максималните температури ще са между 12-15°С.

В планините

През деня ще е предимно облачно и мъгливо, особено в Западна и Централна България. Към края на деня валежите ще обхванат и Лудогорието и Странджа. Значителни по количества ще са валежите в Рило-Родопският масив и Странджа. Ще духа умерен северозападен вятър.

Температурите ще останат ниски за сезона – около 10°С на височина 1200 метра и около 2°С на 2000 метра.

По Черноморието

Валежи се очакват тази нощ в Южна България, а до обяд времето ще е с ниска слоеста облачност. През деня ще е предимно облачно със значителни валежи по Южното Черноморие, ще има и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад.

Максималните температури ще бъдат между 15°С и 17°С, температурата на морската вода – между 15° и 18°С. Вълнението на морето ще е около 3 бала.

Времето на Балканите

През нощта срещу понеделник, по-значителни валежи от дъжд се очакват в Западните и Централни Балкани. Почти без валеж ще е над Гърция.

