Шкварек: България е най-бързо изчезващата държава

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България се нуждае от спешна и мащабна държавна стратегия за демографията поне до 2045 година. Това каза председателят на Фондация "Консервативно общество“ и на Сдружение "Месец на семейството“ Кристиян Шкварек в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева.

Той е един от организаторите на "Шествието за семейството", което ще се проведе за шеста поредна година в столицата като градска инициатива в подкрепа на родителството и бъдещето на страната ни.

Шкварек подчерта, че инициативата традиционно обединява голям брой организации и почива на реална обществена почва, тъй като българското общество по своята същност е консервативно.

"Няма друга държава на Земята, която да страда от демографска криза повече от България. По официални статистики на ООН ние сме най-бързо изчезващата нация в света. Поради това е повече от логично да имаме ясна дългосрочна стратегия по този въпрос. Как може да имаме държавни стратегии по всички други теми – от енергетика до земеделие, а по най-важния въпрос да нямаме?“, попита председателят на Фондация "Консервативно общество".

Той обясни, че покрай провеждането на Шествието за семейството организаторите са изготвили и доклад с конкретни предложения към властта. Според него стратегията трябва да включва сериозни научни изследвания, съвместно с БАН и учените, за да се противодейства целенасочено на срива на раждаемостта.

Организаторът посочи, че в съвременната пазарна икономика темата за семейството и родителството често остава заглушена от постоянния информационен поток, консумеризма и медийния шум.

"Основната цел на "Шествие за семейството" е да се пребори за свое парченце в обществения дискурс, където да се обсъжда този най-централен въпрос. Не става въпрос за търсене на конфронтация, а за дефиниране на философските въпроси за същността на традиционните ценности“, коментира Кристиян Шкварек.

Той допълни, че събитието е естествен отговор на опитите гей парадите да бъдат наложени като централно ежегодно политическо мероприятие от либералния спектър, и дава трибуна на консервативната и християнска гледна точка, пише факти.бг.

По отношение на бюджета на "Шествие за семейството", Шкварек беше категоричен, че то се издържа изцяло чрез частни средства и доброволни дарения от съмишленици, без участието на чужди посолства, грантове или европейски програми. Той обърна внимание, че проявата разчита предимно на социалните мрежи за информиране на гражданите за разлика от "опонентите си".

Тази година шествието се провежда под официалната егида на Софийската света митрополия и ще бъде последвано от празничен концерт. "Патриарх Даниил категорично заяви своята подкрепа за събитието. Той ще отслужи молебен непосредствено преди началото на програмата в 17:00 часа и по предварителни заявки ще изнесе слово пред присъстващите“, каза в заключение гостът.

Редактор "Екип на Петел",

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