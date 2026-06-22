Шкварек, Керемедчиев и Харизанов: „Баба Алино“ е пример за българска корупция

Кадър bTV

Председателят на фондация "Консервативно общество" Кристиян Шкварек, бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев и политическият анализатор Георги Харизанов коментираха казуса с т.нар. незаконен град край Варна, ситуацията в Близкия изток и войната в Украйна.

Разговорът започна с темата за строителството в „Баба Алино“ край Варна, за което българските власти твърдят, че е незаконно, докато Олег Невзоров заявява, че „всичко е законно“.

„Предстои да видим документацията. За момента поне по нищо не личи господин Невзоров да е прав. Много би било жалко, ако добросъвестни български купувачи по някакъв начин бъдат потърпевши от тази бъркотия“, заяви Харизанов.

„За мен това не е украинска корупция или руска, или полска, или каквато и да е. Това е българска корупция. Това е пример за не особено нетипична корупционна схема, която явно е виреяла през годините и много хора са затваряли очите“, коментира Керемедчиев.

Шкварек допълни, че казусът е бил публичен повече от година и е достигнал дори до Народното събрание:

„Хората, които в продължение на над година, в която този казус постоянно се изкарваше, дори включително до Народното събрание беше стигнал преди няколко месеца, не казваха нищо и сега изведнъж се събудиха и казаха: „А, там има такъв град“. Извинявайте, къде бяхте? Аз чух преди няколко месеца за това нещо. „Възраждане“ го повдигаха този казус много пъти.“

След това разговорът премина към ситуацията в Близкия изток.

Според Георги Харизанов „Има разговори, но все по-очевидно става, че американската намеса там е без план.“

Той посочи, че според сериозни американски медии на президента Доналд Тръмп е бил представен план от представители на Бенямин Нетаняху и израелските служби, който е предвиждал отслабване и последваща смяна на режима в Иран: „Нищо от това към момента не се случва. И, за съжаление, изглежда все по-очевидно, че към момента като че ли план от страна на САЩ по-скоро няма.“

Харизанов допълни, че според последната информация разговорите отново са били неуспешни: „Изискването към Иран да спрат да подкрепят „Хизбула“ те не са склонни да приемат на този етап и продължава някакво крехко примирие.“

Милен Керемедчиев коментира, че Съединените щати при Доналд Тръмп подкрепят „почти сляпо“ политиките на Израел: „Огромното лоби, което има в САЩ, което подкрепя като цяло не толкова републиканците, но движението MAGA и самия президент Тръмп, има своето влияние в американската политика.“

По думите му, въпреки многократните заявления на американския президент за успех: „Вижда се, че по поведението на Иран, Иран се държат като победители, реално. Усещат слабостта, която излъчват в момента САЩ, и несигурността, и в момента поставят нови условия.“

Според Керемедчиев Израел е успял да измести първоначалните преговори към двустранен формат между САЩ и Иран, но Техеран е върнал на масата темата за Израел и „Хизбула“: „И тя стана неразделна част и може би най-непримиримата дипломатическа точка между тези страни.“

Кристиан Шкварек заяви, че според него Доналд Тръмп е попаднал в изключително трудна ситуация: „За мен Тръмп нагази в една отвратителна каша, която беше забъркана поради факта, че той не слушаше онези крила, те са по-скоро външни говорители в Републиканската партия, които предупреждаваха, че точно това ще се случи.“

По думите му Републиканската партия е подвластна на силно про-израелско лоби.

„Гърбът на про-израелското лоби в Щатите е около 25–30 милиона евангелисти в южните щати в Америка, които са последователи на едно течение, наречено християнски ционизъм.“

Шкварек смята, че именно тази база влияе върху политиката на партията.

„Подвеждат Републиканската партия не за първи път да се води не по своите интереси и интересите на Щатите, а тези на една държава, която би трябвало да бъде просто съюзник на Щатите.“

На въпрос какво очаква от Тръмп, Харизанов отговори: „Към момента нищо, по-скоро коментарите са, че търси начин да излезе от тази каша, безспорно представяйки се за победител.“

Той добави: „Иран имат самочувствието да кажат: не, няма да спрем да финансираме „Хизбула“. Първо, защото продължавайки терора върху Израел, му променят фокуса на вниманието, вадят ги от масата за преговори, и второ, защото имат самочувствието и сигурността, че могат да го направят.“

Според него Иран изглежда като страна, която няма какво да губи: „Съперник, който няма какво да губи, е нещо много неприятно.“

Милен Керемедчиев посочи, че натискът върху Тръмп идва и отвътре: „Виждаме не само, че 65% от американците във възраст за гласуване са абсолютно против продължаването на бойните действия, но и се вдига броят на републиканците – вече са 30% от твърдите поддръжници на Тръмп, които също изразяват недоволство.“

Той допълни: „Предстоящите избори през ноември месец оказват много сериозен натиск върху републиканците.“

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!