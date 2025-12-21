Шмидт от СКТМ "Комфорт" е шампион на "Млад Олимпиец"

Снимки: Фейсбук, Стоян Поппетров

Талантът на СКТМ "Комфорт" Мирослав Шмидт стана шампион до 15 години на турнир по тенис на маса "Млад Олимпиец" в Пловдив. Виктор Димитров пък завърши на трето място, показвайки изключителна игра. Неговият двубой със Стефан Бончев (2:3 гейма) бе определено мачът на турнира – с уникални и изключително красиви разигравания от страна и на двамата състезатели.

Клубът класира пет състезатели в Топ 16, като трима от тях достигнаха Топ 8. С впечатляваща игра се отличи шампионът при 13-годишните Йоан-Давид Олива, който затвърди отличната си форма и завърши на 7-мо място. В Топ 16 се класираха още Димитър Йовев и Константин Телешпан. Траян Георгиев не успя да се класира сред първите 16, но показа добра игра и завърши достойно турнира, достигайки финалната фаза.

Силното представяне на състезателите на СКТМ "Комфорт" продължи и при 19-годишните. Мирослав Шмидт (14 г.) завърши на второ място след победа над своя съотборник Кирил Спиридонов, който впоследствие зае 6-то място.

Виктор Димитров стана седми, Йоан-Давид Олива (12 г.) се пребори за участие в основната схема, а Константин Телешпан (14 г.) се класира сред най-добрите 16.

Достойно представяне записа и Димитър Йовев, който не успя да достигне финалните кръгове, но въпреки тежката група имаше своите реални шансове.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!