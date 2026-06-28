Шмидт от СКТМ "Комфорт" на финал на Балканското
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България ще има свои представители на финалите на Балканското първенство по тенис на маса в Елбасан, Албания.
При девойките Нина Николова поднесе сензацията на турнира до момента, след като категорично победи с 4:0 поставената под №1 и сочена за фаворитка Alesia Sferlea.
При кадетите Мирослав Шмидт от СКТм "Комфорт" Варна за втора поредна година ще играе на финал и ще защитава балканската си титла. В полуфинала той се наложи с 4:2 над сърбина David Capanda, а в битката за златния медал ще се изправи срещу турчина Kuzey Gundogdu.
При юношите Йоан Величков и Стефан Димитров не успяха да преодолеят полуфиналната фаза, но с отличното си представяне заслужено завоюваха бронзовите отличия.
Пожелаваме успех на нашите български лъвчета!
Редактор "Екип на Петел",
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