реклама

Шмидт от СКТМ "Комфорт" на финал на Балканското

28.06.2026 / 12:47 0

Снимка Фейсбук

България ще има свои представители на финалите на Балканското първенство по тенис на маса в Елбасан, Албания.

При девойките Нина Николова поднесе сензацията на турнира до момента, след като категорично победи с 4:0 поставената под №1 и сочена за фаворитка Alesia Sferlea.

При кадетите Мирослав Шмидт от СКТм "Комфорт" Варна за втора поредна година ще играе на финал и ще защитава балканската си титла. В полуфинала той се наложи с 4:2 над сърбина David Capanda, а в битката за златния медал ще се изправи срещу турчина Kuzey Gundogdu.

При юношите Йоан Величков и Стефан Димитров не успяха да преодолеят полуфиналната фаза, но с отличното си представяне заслужено завоюваха бронзовите отличия.

Пожелаваме успех на нашите български лъвчета!

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама