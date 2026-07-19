Шофьор, снимащ катастрофата с камиона на път I-1, предизвика друго ПТП
Снимка: Европейски център за транспортни политики
На мястото, където стана катастрофата с тежкотоварния автомобил, но в обратна посока (посока Мездра) стана друга катастрофа преди секунди, съобщи пътният експерт Диана Русинова.
Този път в инцидента са участвали две коли.
"В необезопасен лек автомобил, спрян в дясна лента с поставена жълта светлина, се е ударил друг лек автомобил, снимащ катастрофиралия камион в насрещното", съобщава още Диана Русинова.
Движението на път I-1 в посока Мездра е спряно, а в обратната посока към Ботевград вече е възстановено.
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