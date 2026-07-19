Шофьор, снимащ катастрофата с камиона на път I-1, предизвика друго ПТП

Снимка: Европейски център за транспортни политики

На мястото, където стана катастрофата с тежкотоварния автомобил, но в обратна посока (посока Мездра) стана друга катастрофа преди секунди, съобщи пътният експерт Диана Русинова.

Този път в инцидента са участвали две коли.

"В необезопасен лек автомобил, спрян в дясна лента с поставена жълта светлина, се е ударил друг лек автомобил, снимащ катастрофиралия камион в насрещното", съобщава още Диана Русинова.

Движението на път I-1 в посока Мездра е спряно, а в обратната посока към Ботевград вече е възстановено.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!