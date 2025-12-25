Шофьор без книжка и с 2,71 промила блъсна три коли край Враца

Снимка Булфото

Водач на автомобил направи нещо недопустимо на пътя.

Неправоспособен водач с 2,71 промила алкохол е блъснал три автомобила в село Крушовица, съобщи Областната дирекция на МВР - Враца.

Произшествието е станало снощи около 20:15 часа в селото и е причинено от неправоспособния М.Р.

Той излязъл в ляво по посока на движението и блъснал три правилно паркирани леки автомобила.

Водачът е изпробван за употреба на алкохол с техническо средство, като уреда е отчет 2,71 промила алкохол в издишания въздух.

При инцидента няма пострадали хора. Щетите по автомобилите са за 5000 лв., допълват от полицията.

Причините за катастрофата са употреба на алкохол и движение с несъобразена с пътните условия скорост от страна на водача. Той е задържан за 24 часа в Районното управление на полицията в Оряхово. Съставени са му три акта за извършените нарушения.

За случая е уведомен дежурен прокурор, образувано е бързо производство, посочват още от полицията. Лекият автомобил е иззет, пише БТА.

