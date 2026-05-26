Шофьор без книжка крил мигранти в багажник при гонката в Бургас

Снимка ГД "Гранична полиция", архив

От прокуратурата дадоха допълнителна информация за задържания сириец, който участва в гонка и катастрофа в Бургас.

Както Блиц писа екшънът започна около 04:45 часа на 25 май в района на улица „Струга“, когато служители на сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР – Бургас опитали да спрат за проверка автомобил „Мерцедес“. Водачът не изпълнил полицейските разпореждания и ускорил по бул. „Никола Петков“. Малко по-късно автомобилът излязъл от пътното платно и паднал до входа на подлеза между комплексите „Зорница“ и „Изгрев“. В колата са открити трима мигранти от Мароко. Водачът избягал, а по-късно бе задържан в Пловдив.

Ето какво посочват още от прокуратурата:

Районна прокуратура-Бургас задържа за срок до 72 часа сирийския гражданин М.К. Той е обвинен за това, че противозаконно е подпомогнал трима марокански граждани да пребивават и преминават през българска територия, целейки облага. Престъплението е осъществено на 24.05.2026 година в гр. Бургас. То е квалифицирано по чл.281, ал.2, т.1, т.3, т.5, т.6 и т.7, вр. ал.1 от НК.

Установено е, че М.К. е превозвал двама от мароканските граждани в багажник на лек автомобил, а третият е бил на пасажерско място. Престъпното деяние е извършено по начин, опасен за превозваните и жителите на града, тъй като М.К. не притежава валидно свидетелство за управление на МПС, шофирал е рисково автомобила на територията на града и е допуснал самостоятелно пътнотранспортно произшествие с него.

Деянието е съпроводено с неподчинение на орган на власт - М.К. не е спрял на подаден сигнал със стоп-палка от полицейски служители. М.К. е напуснал мястото на катастрофата. Установен и задържан е в гр. Пловдив, където е достигнал с влак от Бургас.

Предстои Районна прокуратура-Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.

