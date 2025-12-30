реклама

Шофьор без книжка се качи зад волана с 3,32 промила алкохол

30.12.2025 / 08:48 2

снимка Булфото

Неправоспособен водач е задържан в Добричко с 3,32 промила алкохол, съобщи Областната дирекция на МВР.

При проверка по време на вчерашния ден е спрян автомобил без регистрационни табели в тервелското село Зърнево, област Добрич.

Полицаите установяват, че водачът на автомобила е 34-годишен мъж, който е неправоспособен.

Водачът е изпробван за употреба на алкохол с техническо средство, като уредът отчита 3,32 промила. Мъжът е задържан, а превозното средство е предадено по надлежен ред, предаде БТА.

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 19 минути)
Рейтинг: 167061 | Одобрение: 18291
Какъв шофьор е като няма книжка,бъркате понятията!??;):errm:Ангелче
0
0
kris (преди 27 минути)
Рейтинг: 553542 | Одобрение: 104507
Явно защото нямат книжки дето да им вземат....Ама то и затвор няма за такива в правовата ни и демократична държава.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

