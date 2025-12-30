Шофьор без книжка се качи зад волана с 3,32 промила алкохол

снимка Булфото

Неправоспособен водач е задържан в Добричко с 3,32 промила алкохол, съобщи Областната дирекция на МВР.

При проверка по време на вчерашния ден е спрян автомобил без регистрационни табели в тервелското село Зърнево, област Добрич.

Полицаите установяват, че водачът на автомобила е 34-годишен мъж, който е неправоспособен.

Водачът е изпробван за употреба на алкохол с техническо средство, като уредът отчита 3,32 промила. Мъжът е задържан, а превозното средство е предадено по надлежен ред, предаде БТА.

