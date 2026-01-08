Шофьор блъсна 13-годишно дете в дупнишко село и избяга
Снимка: Булфото
Шофьор блъсна 13-годишно момиче в дупнишко село и избяга, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 7 януари в село Джерман на ул. „Христо Ботев“.
Водачът не е спрял и е напуснал местопроизшествието, посочва Дарик.
На пострадалото дете е оказана помощ в болница.
Работата по установяване на шофьора продължава. За случая е уведомена прокуратурата.
