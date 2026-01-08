Шофьор блъсна 13-годишно дете в дупнишко село и избяга

Снимка: Булфото

Шофьор блъсна 13-годишно момиче в дупнишко село и избяга, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 7 януари в село Джерман на ул. „Христо Ботев“.

Водачът не е спрял и е напуснал местопроизшествието, посочва Дарик.

На пострадалото дете е оказана помощ в болница.

Работата по установяване на шофьора продължава. За случая е уведомена прокуратурата.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!