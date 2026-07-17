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Шофьор блъсна две деца във врачанско село, отказа проба за алкохол

17.07.2026 / 13:08 1

Снимка: Булфото

57-годишен мъж от село Дърманци блъсна с автомобила си две деца в село Лик и отказа да бъде изпробван за алкохол, съобщиха от областната дирекция на МВР във Враца.

На 16 юли около 21.45 ч. в село Лик лек автомобил, управляван от 57-годишния мъж, при движение с несъобразена скорост изгубил контрол и самокатастрофирал в предпазна ограда, след което блъснал странично намиращите се извън платното две деца, на 14 и на 16 години.

Те са прегледани в болницата в Мездра. Установени са охлузвания по ръцете.

Водачът отказал да бъде изпробван за алкохол, посочва Дарик. Издаден му е талон за кръвна проба в болница, но не се явил за изследване. Регистрационните табели са иззети. Съставен е акт по Закона за движение по пътищата.

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Коментари
3
0
kris (преди 27 минути)
Рейтинг: 636172 | Одобрение: 125457
Този кавал да се благодари, че не е направил белята в САЩ....Отказал бил ! Щяха да го оковат на минутата.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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