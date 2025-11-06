Шофьор блъсна две жени на пешеходна пътека в центъра на София

Булфото

Шофьор е блъснал две жени, пресичащи на пешеходна пътека в София, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Инцидентът е станал на на булевард "Христо Ботев" и ул. "Позитано". Мъжът, управлявал автомобила, е с увреждане.

Двете жени са транспортирани в болница с болки в краката, предаде БТА.

Мъжът не е шофирал под влиянието на алкохол или наркотици. По първоначална информация вината е негова.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!