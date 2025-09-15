Шофьор блъсна и уби 88-годишен мъж на пешеходна пътека във Враца

Снимка: Petel.bg

Мъж на 88 години почина, след като бе блъснат от автомобил на пешеходна пътека. Това съобщиха от полицията във Враца.

В неделя (14 септември) около 13:10 ч. във Враца лек автомобил е блъснал на пешеходна пътека възрастния мъж. Автомобилът е бил управляван от 41-годишен жител на Враца.

Пробите за алкохол и наркотични вещества на водача са отрицателни, посочват от полицията и допълват, че пешеходецът е починал в линейка на път за болнично заведение, предава БТА.

По случая е започнато разследване.

