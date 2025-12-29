реклама

Шофьор блъсна патрулка и полицай след опит да избяга от проверка

29.12.2025 / 10:55 1

Булфото, архив

25-годишен шофьор блъсна патрулка и полицай след опит да избяга от проверка в Горна Оряховица, съобщиха от полицията.

Младият мъж е шофирал рисково на 28 декември.

Водачът не е изпълнил полицейското разпореждане и е продължил движението си, покачил се върху тротоарна площ и ударил полицейския автомобил и единия полицейски служител.

След като е бил принуден да преустанови движението си е напуснал местопроизшествието. Установен е минути по-късно в жилището си.

Не е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Водачът на полицейския автомобил е изпробван за употреба на алкохол и наркотици, пробите са отрицателни.

25-годишният мъж е задържан и по случая се води разследване,предаде Дарик.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 6 минути)
Рейтинг: 553337 | Одобрение: 104442
Акъл море, глава шамандура....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама