Шофьор блъсна пешеходец на зебра, наби го и избяга

Булфото

Установен и задържан е шофьор, напуснал местопроизшествието след пътнотранспортно произшествие с пешеходец в град Левски, съобщиха от ОД на МВР в Плевен.

Случаят е от вчера, когато около 08:20 ч. на улица „Хан Аспарух“ шофьор на автомобил не е пропуснал пресичащ по пешеходна пътека 73-годишен мъж и го е блъснал. Шофьорът е слязъл от колата и дори е започнал физическа саморазправа с пострадалия, след което е напуснал местопроизшествието. Възрастният мъж сам е подал сигнал в Районното управление на полицията в Левски, предаде БТА.

Незабавно са предприети действия. На мястото е изпратен полицейски екип. Извършен е оглед от разследващ полицай, експерт и автоексперт. Пострадалият е транспортиран в болнично заведение, където е диагностициран с контузия на ломбарден дял на гръбначния стълб и лява тазобедрена става. Оказана му е лекарска помощ и е освободен за домашно лечение.

Полицаите са установили водача – 34-годишен, с лек автомобил „Ауди“. Мъжът е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. Образувано е досъдебно производство. В полицейското управление мъжът е отказал да предостави проби за употреба на алкохол и наркотици.

Образувано е бързо производство по Наказателния кодекс. Сезирана е Районната прокуратура в Плевен. Работата продължава разследващ полицай.

В края на миналата седмица в Червен бряг автомобил „Киа“ удари на пешеходна пътека осемгодишно момче и напусна местопроизшествието. Водачът беше открит и след преглеждане на видеозапис му беше съставен акт и временно му беше отнето свидетелството за управление на МПС.

През последното денонощие в страната, при станалите 26 тежки катастрофи, са загинали трима души. Ранените са 31.

Редактор "Екип на Петел",

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