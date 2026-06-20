Шофьор блъсна трима работници от АПИ докато чистят храсти край Ботевград, единият е в тежко състояние

снимка: Фейсбук, ОДМВР, илюстративна

Трима работници от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) са били блъснати от 69-годишен шофьор, докато почистват храсти при пети километър на околовръстния път на Ботевград в посока София, съобщиха от МВР. И тримата са откарани в болница, като най-възрастният - на 50 години, е в тежко състояние.

Шофьорът е минал през обезопасителни конуси, блъснал е тримата работници и още една кола. Инцидентът е станал около 13:30 ч., предаде БТА.

От пътната агенция информират, че временно движението при км 5 по път II-17 /Околовръстен път на Ботевград/ в посока София се осъществява в една лента поради ПТП.

Движението се регулира от "Пътна полиция".

Редактор "Екип на Петел",

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