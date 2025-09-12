Шофьор блъсна възрастна жена на пешеходна пътека в Хасково
Снимка: Булфото
Пешеходка е пострадала леко в Хасково, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал вчера на кръстовището между булевард „Освобождение“ с улица „Славянска“.
64-годишен водач на лек автомобил е извършвал маневра завой на ляво, при което на обозначена пешеходна пътека е ударил 83-годишна от града, посочва Дарик.
Водачът е транспортирал жената до болницата, където тя е прегледана и освободена за домашно лечение. Съставен е акт.
