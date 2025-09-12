Шофьор блъсна възрастна жена на пешеходна пътека в Хасково

Снимка: Булфото

Пешеходка е пострадала леко в Хасково, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал вчера на кръстовището между булевард „Освобождение“ с улица „Славянска“.

64-годишен водач на лек автомобил е извършвал маневра завой на ляво, при което на обозначена пешеходна пътека е ударил 83-годишна от града, посочва Дарик.

Водачът е транспортирал жената до болницата, където тя е прегледана и освободена за домашно лечение. Съставен е акт.

