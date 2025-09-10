Шофьор блъсна жена на пешеходна пътека в Стара Загора
Снимка: Булфото
55-годишна жена е пострадала при пътен инцидент в Стара Загора, след като е била ударена от автомобил на пешеходна пътека, съобщиха от полицията.
На 9 септември 2025 г., около 16:45 ч., в Стара Загора е настъпило пътнотранспортно произшествие на бул. „Св. П. Евтимий“. По първоначална информация автомобил, управляван от 49-годишен мъж, е блъснал 55-годишна пешеходка, която се е намирала на пешеходна пътека, съобщава Дарик.
Водачът е откарал пострадалата в Центъра за спешна медицинска помощ, след което тя е настанена за наблюдение в болнично заведение с различни наранявания, но без опасност за живота.
И двамата участници в инцидента са тествани за употреба на алкохол, като резултатите са отрицателни. На място е извършен оглед от екип на сектор „Пътна полиция“. Съставени са акт за установено административно нарушение и протокол за ПТП с пострадало лице.
