Шофьор даде положителна проба за метамфетамин след тежка катастрофа край Свищов

Положителен тест за наркотици е дал единият от шофьорите, участвали в тежката катастрофа снощи край Свищов.

Инцидентът е станал на пътя за село Вардим, където челно са се сблъскали два леки автомобила. Единият от водачите е с множество травми и е настанен за лечение в болница в Плевен.

Другият шофьор е дал положителна проба за метамфетамин. Взета му е кръвна проба за химичен анализ, пише novini.bg.

Причините за катастрофата се изясняват в рамките на образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

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