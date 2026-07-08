Шофьор е с рани на главата след катастрофа във Варна

Снимка Булфото, архив

Шофьор пострада тази вечер при катастрофа във Варна. Лек автомобил намалява рязко скоростта си, вследствие на което е ударен от движещото се зад него моторно превозно средство. При произшествието е пострадал водачът на първия автомобил, който е с разкъсно-контузни рани на главата, но е контактен.

Катастрофата е станала на бул. „Цар Освободител“, на светофара с „Поп Димитър“.

На мястото в момента има линейка и пожарна, като пожарникарите се подготвят да режат с големи клещи едната кола.

Редактор "Екип на Петел",

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