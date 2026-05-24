Шофьор избяга след гонка и катастрофа в Бургас, в колата му откриха нелегални мигранти

снимка: МВР, илюстративна

Катастрофа след гонка с шофьор с мигранти в Бургас. Рано тази сутрин полицейски екип към ОДМВР - Бургас опитал да спре за проверка лек автомобил със софийска регистрация в района на ул. „Струга“ в посока УМБАЛ - Бургас.

Вместо да преустанови движението си, шофьорът увеличил скоростта и продължил към бул. „Никола Петков“. Автомобилът излязъл от пътното платно и паднал край входа на подлез между комплексите „Зорница“ и „Изгрев“, предава Нова телевизия.

След инцидента водачът избягал от мястото, като в автомобила били открити трима мъже, които се представили за марокански граждани. Те са транспортирани до УМБАЛ - Бургас за медицински преглед. Работата по установяването и задържането на шофьора продължава.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!