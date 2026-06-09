Шофьор излезе с колата си от пътя край Варна и се потроши

Снимка Булфото

Вчера в полунощ, по посока гр. Долни чифлик, водач на лек автомобил, поради движение с несъобразена скорост, губи контрол и излиза извън пътното платно.

Същият е на 28 години и е с причинена фрактура на лявата ръка, настанен е в болнично заведение, без опасност за живота.

Пътникът в колата – жена на 17 години, също е пострадала, като е освободена за домашно лечение с контузия на кръста, информират от полицията във Варна.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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