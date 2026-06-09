Шофьор излезе с колата си от пътя край Варна и се потроши
Снимка Булфото
Вчера в полунощ, по посока гр. Долни чифлик, водач на лек автомобил, поради движение с несъобразена скорост, губи контрол и излиза извън пътното платно.
Същият е на 28 години и е с причинена фрактура на лявата ръка, настанен е в болнично заведение, без опасност за живота.
Пътникът в колата – жена на 17 години, също е пострадала, като е освободена за домашно лечение с контузия на кръста, информират от полицията във Варна.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!