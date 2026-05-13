Шофьор кара в насрещното на АМ "Тракия"
Стопкадър Фейсбук
Служители от сектор „Пътна полиция” – Сливен са се самосезирали след публикация в социалните мрежи за шофиране в насрещната пътна лента по автомагистрала „Тракия”.
В публикуваното видео се вижда как автомобил се движи в аварийната лента в насрещното движение в участъка от магистралата, обслужван от ОДМВР-Сливен. Водачът е жител на град Пловдив, направена е връзка с него. Предстои да бъде санкциониран, като за това нарушение в Закона за движение по пътищата е предвидена глоба в размер на малко над 500 евро и 3 месеца лишаване от правоуправление.
В ОДМВР-Сливен се извършва мониторинг в социалните мрежи, като при всяка публикация с нарушения на ЗДвП се предприемат съответните действия по установявана и санкциониране на нарушителите, пише tribune.bg.
