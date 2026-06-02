Шофьор катастрофира с мечка на магистрала в Гърция

02.06.2026 / 09:29 3

Произшествие с мечка е претърпял шофьор на магистралата „Егнатия“ в Северозападна Гърция, съобщава информационният портал „Вория“.

Инцидентът е станал в района на град Гревена в планинската верига Пинд, която е дом на голяма част от популацията на кафявата мечка в Гърция, пише БТА.

Водачът на автомобила е заместник-кмет на община Дескати. Той не е пострадал при сблъсъка с животното, но въпреки това превантивно е бил откаран в медицинско заведение. Колата му обаче е претърпяла сериозни щети.

Природозащитни организации издирват мечката, за да установят какво е нейното състояние.

Това е поредният случай от серия пътни произшествия в района с мечки, които все по-често се доближават до населените места в търсене на храна.

Коментари
уйчо (преди 8 минути)
Рейтинг: 131438 | Одобрение: 8623
Това, ако наистина е на магистрала, си е сериозна работа. Един заек може да те убие, ако ти изскочи, затова се монтират заграждения, а мечка...
kjk (преди 17 минути)
Рейтинг: 211343 | Одобрение: 21238
Мечките се превръщат в напаст на Балканите,застршават работните месра на жриците!!!
kris (преди 44 минути)
Рейтинг: 616896 | Одобрение: 120636
С няколко думи не е полезно за здравето да блъскаш мечки, или да ги храниш и да им викаш : Пис, пис, пис....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

