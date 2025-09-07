Шофьор мина на червен светофар и помете моторист в София

Снимка Булфото

Катастрофа между моторист и лек автомобил е станала тази вечер на бул. "Цариградско шосе" в София. Според очевидци мотористът е тръгнал на зелен сигнал и не е видял лекия автомобил, който е минал на червено, предава България он ер.

На място е пристигнала линейка, която е откарала моториста в болница. Според очевидци, мъжът от мотора е бил в съзнание.

Моторът се е ударил в левите врати на колата.

"На това място, за съжаление, съвсем редовно все някой минава на червено, безобразно в! Въпрос на време беше за следваща катастрофа! И ето, на!", възмущава се шофьор в коментар под публикация в социалните мрежи за катастрофата.

