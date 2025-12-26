Шофьор на "Мерцедес" избяга след смяна на гуми за 1000 лева

Кадър Фб

Полицията съдейства на мобилен сервиз за уреждане на спора навръх Бъдни вечер

Инцидент с опит за неплащане на извършена услуга вдигна на крак полицията в Поморие на Бъдни вечер. Клиент на мобилен сервиз за гуми е направил опит да напусне мястото на ремонта, без да заплати дължимата сума от над 1000 лева, стана ясно от публикация на потърпевшите в социалните мрежи, пише Дунав мост.

Случката се е разиграла на 24 декември, след предварителна уговорка от предния ден.

Поръчка за спешен ремонт

Според разказа на служителя от мобилния сервиз, той е получил поръчка за подмяна на четири гуми на адрес в Поморие. Уговорената сума е била 1000 лева за гумите и допълнителни 180 лева за монтаж и транспортни разходи.

Пристигайки на мястото, техникът установил, че автомобилът е в лошо състояние – със счупено задно стъкло, две нарязани гуми и дълбоко надрана боя. Въпреки това, услугата е била извършена.

"Смених гумите, но докато прибирах оборудването в буса, клиентът потегли рязко и избяга", разказва потърпевшият.

Опитите за връзка по телефона останали без резултат, тъй като номерът на сервизния служител бил блокиран веднага след бягството.

Намеса на органите на реда

Служителят незабавно е подал сигнал в Районното управление в Поморие. Благодарение на бързата реакция на униформените, водачът – идентифициран като Г. Д., е бил открит в дома си, където бил паркиран и автомобилът с новите гуми.

По думите на техника, полицаите са споделили, че това не е първият подобен сигнал срещу същото лице.

В присъствието на органите на реда и след предупреждение, че гумите ще бъдат демонтирани, водачът е заплатил сумата от 1000 лева. От сервиза изказват специална благодарност на служителите на РУ – Поморие за професионализма и съдействието при решаването на казуса в празничната нощ.

