Шофьор на камион е в тежко състояние след катастрофа край Масларево

Шофьор на камион е в тежко състояние след катастрофа по пътя Плевен – Русе по-рано днес. 21-годишният мъж, който бе затиснат в кабината на камиона, е с множество травми и фрактури, предава Фокус. Той е настанен за лечение във великотърновската болница.

При инцидента, станал около 11 ч. след разклона за село Масларево, пострадаха общо трима души. Другите двама – пътници в лекия автомобил, също са в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов“.

"По първоначална информация спукана гума по време на движение на товарния автомобил е предизвикала катастрофата. На местопроизшествието е извършен оглед“, допълва Марияна Христова, говорител на Областна дирекция на МВР.

Причините за произшествието са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.

