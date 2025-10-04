реклама

Шофьор на снегорин: 24 часа работим без да спираме и пак има недоволни хора

04.10.2025 / 21:53 0

Булфото, архив

Кадри публикувани от мъж, управляващ снегорин, показват как се почиства прохода "Петрохан". Те са споделени вероятно от шофьора, който споделя в група в социалните мрежи, че почистването на прохода не е спирала от 24 часа. 

От кадрите личи, че е пътят е добре почистен, но снегът не спира да вали и към този момент. 

"Ето 5 -те см сняг", пише той иронично, като се вижда от снимката, че няма толкова голямо количество натрупал сняг, предаде "Фокус".

"24 часа работим без да спираме и пак има недоволни хора", пише още той. 

Хора в коментарите поздравяват него и колегите му за упоритата работа.

 

