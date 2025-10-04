Шофьор на снегорин: 24 часа работим без да спираме и пак има недоволни хора
Булфото, архив
Кадри публикувани от мъж, управляващ снегорин, показват как се почиства прохода "Петрохан". Те са споделени вероятно от шофьора, който споделя в група в социалните мрежи, че почистването на прохода не е спирала от 24 часа.
От кадрите личи, че е пътят е добре почистен, но снегът не спира да вали и към този момент.
"Ето 5 -те см сняг", пише той иронично, като се вижда от снимката, че няма толкова голямо количество натрупал сняг, предаде "Фокус".
"24 часа работим без да спираме и пак има недоволни хора", пише още той.
Хора в коментарите поздравяват него и колегите му за упоритата работа.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!