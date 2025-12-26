Шофьор не успя да спре кола, ускорявала до 115 км/ч с часове

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Китаец е шофирал колата си четири часа, без да спира поради дефектен круиз контрол, съобщава Shine. Електронно контролираната скорост е била постоянно настроена на 115 км/ч. Колата е изминала 490 километра.

„Инцидентът е станал на скоростната магистрала Ланджоу-Хайкоу в Китай. Пътната полиция е ескортирала повреденото превозно средство и е помогнала за разчистването на пътя, преди да му свърши горивото. Шофьорът твърди, че се е опитал да спре, да превключи на неутрална скорост, да използва ръчната спирачка и да изключи круиз контрола, но без резултат“, съобщава изданието, цитирано от bTV.

Водач е отказал да разкрие марката и модела на автомобила. Производителят е обещал да му възстанови сумата за колата и да му предостави обезщетение.

Преди това пък електрически седан Xiaomi SU7 потъна във воден басейн в Китай, докато функцията му за автоматично паркиране е била включена.

Инцидентът е от 7 декември. Шофьорът е спрял Xiaomi SU7 близо до обозначено място за паркиране и е активирал интелигентния асистент за паркиране, но системата не е успяла да отчете промяната във височината, което е довело до падане на колата във водата.

Според местните медии, собственикът на превозното средство е поискал обезщетение от производителя. Ръководството за потребителя на Xiaomi обаче изрично предупреждава, че преди да активират асистента за паркиране, водачите трябва да се уверят, че околността е безопасна, включително че няма остри спускания или опасни склонове.

