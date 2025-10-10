Шофьор от Варна: Бъдете внимателни, ако ви се наложи да паркирате в кв. "Чайка"

снимка: Фейсбук, "Виждам те КАТ Варна", М. Атанасова

Вълна от възмущение в социалната мрежа Фейсбук предизвика предупреждение на шофьор, който се оказал със спукана гума, след като използвал за краткосрочно спиране паркомясто във варненския квартал "Чайка".

"Бъдете внимателни, ако не сте жители на квартал "Чайка", но ви се наложи да паркирате дори и за кратко там, защото някои от живущите са със силно изразено чувство за собственост върху паркоместата и няма да пропуснат да ви накажат!", алармира пострадалият.

"Два поредни дни ми се налагаше да оставям колата си за по няколко часа (паркирана в разчертано паркомясто) на паркинга пред блок 16, но явно съм прекалила с престоя си и силно съм подразнила някого или може би съм изнагляла до толкова, че да паркирам върху личното му паркомясто. Оглеждайте си под гумите, дали нямате нещо от тези, в моя случай беше на задна дясна!", разказва още потърпевшия шофьор.

"Не разбирам що за болен мозък трябва да си и колко злоба трябва да имаш в себе си за да отделиш време и да си изработиш такива за да навредиш, но това си е мой проблем както и спуканата гума.", се посочва още в поста.

"Това е по модел на Стара Римска противопехотна мина. Хвърляли са ги на места, където може да мине врагът и когато, конят се убоде и пада на земята. Не знаех, че се използват и в днешно време. Тъжно!", "От край време в кв. Чайка се срещат хора с комунистическа същност!", "Идиот, ако заради спукана гума някой се метне в канавка или се качи на тротоар и пострадат хора?", "Самия факт че някой се занимава с "изработката" на нещо подобно, сочи тежки психични отклонения, което изключва възможността за нормален разговор - няма лечение със сигурност", са само малка част от коментарите на възмутилите се варненци.

Има и такива, които подкрепят автора на деянието - "И защо трябва да е някой от живеещите там? Да не би само на тях да им пречи липсата на места за паркиране? А какво да кажем за тези от морско училище,ДКЦ Чайка,административен съд...на тях не им ли пречите? И те искат да спират там! А какво ще кажете за данъците,които плащат,живеещите там? Може би е нормално да искат по-качествен живот.Така,че преди да оплювате някого,първо помислете малко! Скачайте срещу тези,които презастроиха Варна,без всакаква мисъл за паркинги!Аз не живея там!"

